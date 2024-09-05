Украинский Арлингтон. Каким будет Национальное военное мемориальное кладбище

В Украине начали работу над созданием Национального военного мемориального кладбища. На нем планируют похоронить около 200 тыс. павших защитников нашей страны.

Каким будет украинский Арлингтон, а также кого из украинских защитников и когда там должны хоронить, в интервью РБК-Украина рассказал и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Каким будет Национальное военное мемориальное кладбище

Сейчас в Украине идет работа над созданием Национального военного мемориального кладбища. По словам Александра Порхуна, это будет не просто кладбище, а мемориальный комплекс, где будет навеки увековечена память вернувшихся с войны на щите героев.

Этот мемориальный комплекс будет аналогом Арлингтона (известного военного кладбища в США, где похоронены военные, президенты и выдающиеся личности – ред.). Туда будут приезжать международные делегации и туристы, чтобы увидеть, какую цену заплатила Украина за свою независимость.

Для него выделили участок в размере почти 270 гектаров в Гатненской громаде, за Южным кладбищем. Согласно строительным нормам, расстояние до жилых домов должно быть не менее 300 метров. И.о. министра говорит, что уже обеспечено расстояние от 500 до почти 800 метров, а также 140 гектаров буферной зоны с лесом. Кладбище находится ближе к Одесской трассе.

"Что касается воды – провели геологию, показываем местным жителям, приводим экологов, представителей Минокружения. Перепланировали, потому что есть участки с грунтовыми водами, но там не будет секторов захоронений. Там будут админздания", – отмечает Порхун.

Фото: Генплан Национального военного мемориального кладбища (wikipedia.org)

Кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище

В ведомстве говорят, что создание Национального военного мемориального кладбища сейчас очень актуально, поскольку многие погибшие ребята и их семьи – это вынужденные переселенцы. В результате временной оккупации территорий семьи не могут похоронить своих близких на родной земле и вынуждены хранить прах дома. Многие тела до сих пор находятся в рефрижераторах. Поэтому этот вопрос требует срочного решения.

Планируется создать места для 100 тысяч захоронений традиционным способом и на 60 тысяч захоронений – колумбарным.

"Это не принудительное захоронение, кладбище не заполнится за полгода. Первое и основное - у нас нет таких потерь, которые "рисуют" в информационном пространстве. Во-вторых, кладбище создается не на один день, а на многие десятилетия", - говорит в .о. министра.

На этом кладбище в будущем планируют хоронить военнослужащих, которые станут ветеранами или продолжат службу и умрут своей смертью.