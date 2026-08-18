ua en ru
Вт, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Готова ли Россия заключить мир до конца года: что говорят данные разведки

08:30 18.08.2026 Вт
2 мин
Украинцам до конца года ожидать приближения мира с РФ не стоит
aimg Ульяна Безпалько aimg Юлия Маловичко
Готова ли Россия заключить мир до конца года: что говорят данные разведки Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

На фронте нет никаких признаков того, что РФ готова к прекращению огня и началу нормальных переговоров, о чем свидетельствуют данные аналитиков украинской разведки.

Об этом говорится в интервью РБК-Украина с заместителем начальника ГУР МО генерал-майором Вадимом Скибицким.

Аналитики ГУР МО Украины в своем анализе исходят из того, что на поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь и начать нормальные переговоры, говорится в интервью.

Более того, известно, что планы врага - не заключать никаких договоренностей или подписания мирного соглашения до конца года.

Также во время беседы с Вадимом Скибицким выяснилось – глава Кремля Владимир Путин хочет достичь тех целей, которые он поставил перед собой. Речь идет о захвате Донецкой и Луганской областей.

"В планах их генерального штаба завершить захват Донецкой области до конца этого года", – заявил замглавы украинской разведки.

Напомним, на днях сообщалось, что ФСБ России планирует отменить приграничные зоны на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей, граничащих с временно оккупированными территориями Украины.

В общем, о том, что Путин планирует на фронте, какие объекты под риском атак осенью и зимой и есть ли угроза наступления с Севера - читайте во второй части интервью РБК-Украина с Вадимом Скибицким.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Мирные переговоры Война в Украине
Новости
В Подмосковье загорелся склад Wildberries после атаки дронов
В Подмосковье загорелся склад Wildberries после атаки дронов
Аналитика
Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР