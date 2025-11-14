Коли пройде новий "Рамштайн": Шмигаль назвав дату

Нова зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") має відбутися вже 3 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram .

За словами голови Міноборони, він узяв участь у відеоконференції за участю міністрів оборони країн E5: Німеччини, Британії, Італії, Польщі та Франції, а також голови дипломатії ЄС Каї Каллас.

Шмигаль поінформував колег про російський масований удар по цивільній та критичній інфраструктурі України в ніч на 14 листопада.

"Розраховуємо на постачання додаткових систем ППО та ракет-перехоплювачів для порятунку життів українців", - зазначив він.

Також український міністр наголосив, що Україні необхідне нове далекобійне озброєння від союзників, оскільки разом із санкціями удари по енергетичній і військовій інфраструктурі можуть змусити Москву сісти за стіл переговорів.

Під час зустрічі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про готовність нарощувати постачання Україні засобів ППО, боєприпасів і дронів.

Окремо обговорювали шляхи фінансування Сил оборони України. На це планують спрямувати частину нещодавнього траншу ЄС у розмірі 6 млрд євро.

"Готуємо наступне засідання Контактної групи на 3 грудня. Дякую союзникам за послідовну підтримку та зусилля заради справедливого миру", - сказав Шмигаль.