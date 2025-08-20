ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Все клиенты ликвидированных банков вернули деньги? Отчет Фонда гарантирования вкладов

Среда 20 августа 2025 11:39
UA EN RU
Все клиенты ликвидированных банков вернули деньги? Отчет Фонда гарантирования вкладов Фото: ФГФВЛ выплатил деньги клиентам ликвидированных банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Фонд гарантирования вкладов в июле 2025 выплатил вкладчикам ликвидируемых банков почти 700 тыс. грн, более половины из которых получили клиенты АО "БАНК СИЧ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщил о выплатах вкладчикам банков, находящихся в стадии ликвидации. В июле 2025 года они получили 687 тыс. грн гарантированного возмещения.

"Из этих средств 405,5 тыс. грн получили вкладчики АО "БАНК СИЧ". Всего с начала деятельности Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила более 104,9 млрд грн", - отметили в Фонде.

В ведомстве подчеркнули, что все выплаты производятся исключительно из собственных ресурсов. По состоянию на 1 августа 2025 объем средств Фонда составлял 45,49 млрд грн. Также в июне Фонд гарантирования вкладов перечислил в государственный бюджет 7,9 млрд грн.

В ФГВФЛ отметили, что объем расчетов с вкладчиками банков, вывод которых с рынка начался после 24 февраля 2022, превысил 9 млрд грн.

Таким образом, Фонд полностью рассчитался со всеми вкладчиками, которые обратились за надлежащими выплатами.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФГВФО
Новости
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Не захват отдельных территорий: ISW назвал главную цель Кремля в Украине
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме