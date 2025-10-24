Когда начнется отопительный сезон по Украине: что говорит Свириденко

Отопительный сезон в Украине еще не стартовал. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила, почему возникла задержка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на час вопросов к правительству в Верховной Раде.
Премьер пояснила, что отопительный сезон еще не начинается, потому что решение о старте отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, учитывая окружающую температуру, этого правила будут придерживаться и в этом году.
"Отопительный сезон уже начался для социальной сферы. Решение по старту отопительного сезона принимается органами местного самоуправления, когда в течение трех суток среднесуточная температура не превышает 8 градусов. Этой нормы и придерживаемся", - сказала Свириденко.
Дополнительных деталей по запуску отопления пока не сообщают.
Напомним, что Украине в начале текущей недели пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.
Отметим, что, как ранее говорила Свириденко, Украине срочно нужно решать вопрос о дополнительном импорте газа из-за потери добычи. Но, что интересно, так это то, что правительство Украины засекретило объемы и суммы импорта газа для отопительного сезона
Однако сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 8,4 миллиарда гривен на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.
Стоит отметить, что заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник еще 20 октября сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.
В целом стоит заметить и то, что отопительный сезон 2025-2026 годов в Украине стартовал еще с 21 октября.
Из-за теплой погоды, экономии газа и сложной ситуации в энергетике большинство городов включают тепло постепенно - сначала в больницах, школах и детсадах, а затем в жилом секторе.
Подробнее о датах старта отопительного сезона в разных регионах Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.