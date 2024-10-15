ua en ru
Вт, 15 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда начнется отопительный сезон в Харькове: городские власти дали ответ

Украина, Харьков, Вторник 15 октября 2024 13:08
UA EN RU
Когда начнется отопительный сезон в Харькове: городские власти дали ответ Фото: Начало отопительного сезона в Харькове (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Город Харьков полностью готов к началу отопительного сезона, однако подавать тепло в дома местных жителей не спешат из-за достаточно теплой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам мэра, город Харьков готов начать отопительный сезон, но сейчас есть возможность экономить на отоплении благодаря благоприятной погоде.

"Город уже готов начать отопительный сезон, но пока у нас есть возможность сэкономить газ и ваши средства, ведь погода способствует", – отмечает Терехов в своем Telegram-канале.

Он отмечает, что подавать тепло в дома местных жителей начнут, когда среднесуточная температура воздуха будет на уровне +8°C или ниже в течение трех дней подряд.

Ранее РБК-Украина рассказывало, когда начнется отопительный сезон в разных регионах страны. Власти в большинстве областей заявляют, что отопление начнут включать, когда средняя температура воздуха в течение трех суток не будет повышаться выше +8°C. В то же время, некоторые города называют конкретные даты начала отопительного сезона.

В последние несколько дней в Украине существенно снизилась температура воздуха и власти некоторых городов нашей страны заявили, что начинают подавать тепло в учреждения социального назначения – больниц, садов и школ. Постепенно обещают начать подавать тепло в многоквартирные дома. В частности, в понедельник, 14 октября, отопительный сезон начали в Борисполе, также отопление начали включать в Винницу. 15 октября о начале отопительного сезона заявили в Чернигове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Отопительный сезон
NEWS
Сильные пожары и уничтоженные дома: появились кадры последствий удара по Николаеву
Сильные пожары и уничтоженные дома: появились кадры последствий удара по Николаеву
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам