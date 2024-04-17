Когда пилоты, отправившиеся на обучение в Британию, сядут за штурвал F-16: ответ Евлаша

По его словам, сейчас постоянно продолжается обучение в странах, партнерах, которые помогают обучать украинских пилотов. Евлаш уточнил, что украинцы, которых отправляли в Британию, продолжают свой путь к следующему курсу, а именно переместились во Францию, где продолжается подготовка уже на легкомоторных самолетах.

"И в дальнейшем уже после завершения промежуточного этого этапа они перейдут к отработке тех упражнений, которые будут ожидать их здесь в Украине уже на F-16", - сказал он.

Речь идет о борьбе с малозаметными целями и другими задачами, которые будут ставиться перед ними в Украине. Спикер Воздушных сил уточнил, что Украина использует все слоты, которые нам предоставили наши партнеры, страны, участвующие в воздушной коалиции, и этот процесс не останавливается.

"Постоянно учатся люди, постоянно проходят подготовку, и в дальнейшем они уже здесь, в Украине, будут обучать и наших собратьев, коллег, которые также будут помогать им в их непростом деле", - резюмировал Евлаш.