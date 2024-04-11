F-16 для Украины. Чем важны эти самолеты и когда ждать первые поставки

Появление F-16 в Украине может существенно повлиять на ход войны. Современные истребители не только будут противостоять вражеской авиации в воздушных боях, но также усилят ПВО и помогут сухопутным войскам. Союзники уверяют, что поставки самолетов будут происходить по плану.

РБК-Украина рассказывает об основных характеристиках F-16, когда западные истребители появятся в украинском небе, и как они помогут Силам обороны.

При подготовке использовались: заявление президента Украины Владимира Зеленского, заявления спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша и бывшего пресс-секретаря Юрия Игната, публикации изданий Милитарный, Defence Express, The New York Times, Википедия.

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Боевой сокол. Что известно об F-16

F-16 Fighting Falcon ("Боевой сокол") – многоцелевой военный самолет, разработанный компанией General Dynamics для воздушных сил США.

Особенностью самолета есть его универсальность. F-16 способен выполнять как задачу истребителя, так и бомбардировщика, ведь на его вооружении могут быть ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля", а также различные авиабомбы.

Первый F-16 взлетел в небо в 1974 году, но с тех пор самолет прошел несколько значительных модификаций. К тому же General Dynamics в 90-х годах передала права на производство компании Lockheed Martin.

К настоящему времени эти уже самолеты не производят для ВС США, но активно строят на экспорт. Всего произведено около 4,6 тыс. воздушных судов, из них в сейчас используется более 2 тыс.

Фото: F-16 Fighting Falcon – многоцелевой военный самолет (Getty Images)

Благодаря универсальности F-16 является успешным на международном рынке – находится на вооружении 24 стран. Крупнейшим оператором остаются США (899 самолетов по данным 2022 года), Турция (260), Египет (207), Израиль (196), Южная Корея (162).

Самолеты успешно применялись в боевых задачах во время военных операций США и НАТО на Балканах, в Афганистане, Ираке. Воздушные силы Израиля использовали F-16 в Ливанской войне, Второй интифаде и при выполнении боевых задач в Сирии.

Характеристики и модификации истребителя

Боевой самолет F-16 имеет один двигатель, расположенный в хвостовой части фюзеляжа. Плавное сопряжение крыла и фюзеляжа воздушного судна позволяет обеспечить дополнительную подъемную силу на больших углах атаки.

В конструкции использованы в основном алюминиевые сплавы. Для обеспечения простоты эксплуатации самолет имеет 228 люков и съемных панелей.

Кабина оборудована регенеративной системой кондиционирования и наддува. Катапультное кресло обеспечивает оставление самолета на стоянке и в полете при скорости 1100 км/ч на высотах до 15 тыс. м.

Система управления самолетом – электронно-дистанционная с четырехкратным резервированием.

Основные характеристики F-16

Размах крыла – 9,45 м

Длина самолета – 15,03 м

Высота самолета – 5,09 м

Площадь крыла – 27,87 кв.м

Посадочная скорость – 226 км/ч

Максимальная скорость – 2410 км/ч на высоте 12 200 м

Практическая дальность – 1315 км, перегонная дальность – 3890 км.

Максимальная перегрузка – 9g

На борту самолета устанавливается шестиствольная авиационная пушка General Electric М61-А-1 (6 000 выстрелов в минуту, 511 патронов) и до шести управляемых ракет ближнего боя AIM-9L/M/P Sidewinder.

В варианте бомбардировщика может переносить крылатые ракеты "воздух-земля", а также управляемые бомбы с лазерной и оптоэлектронной системами наведения и обычные авиабомбы.

Некоторые могут нести крылатые ракеты для воздушного боя средней дальности AIM-7 Sparrow или ракеты AGM-65 Maverick для ударов по наземным целям.

Какую версию F-16 получит Украина

С начала производства в 1970-х F-16 прошел несколько модификаций. На смену первой серии A/B (одноместный/двухместный вариант) в 1980-х пришла серия C/D, а в конце 1990-х появилась серия E/F. С появлением новых технологий внедрялась "блочная нумерация". Самым современным является самолет модификации Block 70/72.

Известно, что основными "донорами" самолетов для Украины будут Дания и Нидерланды. На вооружении этих стран в основном F-16AM Block 20 MLU.

Фото: Украина получит модифицированные самолеты из Дании и Нидерландов (Getty Images)

Эти самолеты прошли внутреннюю модернизацию с середины 90-х до середины 2000-х по программе Mid-Life Update – MLU.

произведена замена радиолокационной станции на AN/APG-66(V)2, которая имеет дальность обнаружения целей до 110 км.

для использования высокоточного вооружения была добавлена возможность подвески контейнеров типа Lantrin или Litening.

обновлены бортовой компьютер, бортовое индикационное оборудование, системы РЭБ, навигации и связи, полетов на низких высотах.

Как отмечало профильное издание Defence Express, F-16 версии MLU является полноценным многофункциональным истребителем, который может вести воздушное сражение на дальностях более 100 км и использовать широкий набор высокоточного вооружения. При этом возможны дополнительные модификации перед передачей Украине.

Какие задачи будет выполнять F-16 в Украине

Современные истребители западного образца способны изменить ситуацию на поле боя и усилить защиту Украины от воздушных атак РФ.

F-16 должны укрепить противовоздушную оборону благодаря возможности сбивать ракеты и беспилотники российских войск.

Этот самолет успешно используется в ближней воздушной поддержке и для помощи сухопутным войскам, что необходимо для более успешных наступательных операций.

Также истребители способны эффективно противостоять авиации врага в условиях воздушного боя.

Фото: F-16 в Украине будут выполнять ряд важных задач (Getty Images)

Как отмечал бывший спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, F-16 не принесут мгновенную победу, но могут изменить ход войны. Они способны обеспечить то, что нужно больше всего – преимущество в небе на оккупированных территориях. При наличии F-16 враг уже не сможет свободно сбрасывать управляемые бомбы и ракеты.

"Поэтому преимущество в воздухе – ключ к успеху на земле", – говорил Игнат.

В НАТО считают, что данные самолеты в значительной степени смогут повлиять на ход боевых действий и расширят возможности Украины.

"Это не серебряная пуля, которая может изменить военный конфликт. Однако F-16 важны. Они еще больше расширяют возможности Украины", – заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

В Пентагоне отметили важность передачи F-16, поскольку они дадут "уникальный воздушный потенциал" Украине. Однако в Минобороны США отметили, что Запад видит использование истребителей Украиной только в пределах ее суверенной территории.

Неожиданность для врага. Когда F-16 появятся в украинском небе и сколько их будет

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина говорила об острой потребности в самолетах западного образца для противодействия оккупантам. В итоге союзниками была создана коалиция самолетов, и осенью 2023 первые страны объявили о готовности передать на нужды Сил обороны истребители F-16.

Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине примерно 60 самолетов. Однако условием начала поставок стало прохождение соответствующего обучения пилотов, обслуживающего персонала и подготовка необходимой инфраструктуры.

Обучение пилотов началось в прошлом году, а сейчас две группы пилотов находятся на завершающем этапе и уже оттачивают навыки на практике.

Спикер ВС ВСУ Илья Евлаш рассказал, что украинцы заканчивают обучение на F-16 в Дании и США. При этом он отказался называть дату появления самолетов на Украине.

"Не стоит разглашать, чтобы для противника была определенная неожиданность. Конечно, как только об этом можно будет говорить, мы сообщим всем украинцам, поскольку все очень ждут", – добавил спикер.

Ранее в Воздушных силах называли вероятным сроком завершения обучения – начало лета 2024.

К тому же, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что коалиция надеется начать поставки истребителей летом. Это буду датские F-16.

Тем временем издание The New York Times отмечало, что 12 украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16. Однако на всех их не хватит самолетов. Ведь когда пилоты вернутся в Украину, из обещанных европейскими союзниками истребителей, будет поставлено только шесть.

Фото: тренировка пилотов проходит за границей (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина получит всего 10% от анонсированных партнерами самолетов.

По его словам, Украина готова сражаться в небе и побеждать, однако 10% от обещанного количества истребителей F-16 слишком мало для этого. Но комбинированная защита, включающая и средства ПВО, и самолеты, сможет усилить возможности Сил обороны.