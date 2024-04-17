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Коли пілоти, які вирушили на навчання до Британії, сядуть за штурвал F-16: відповідь Євлаша

Архівне фото: українські пілоти навчаються на F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські пілоти, які вирушали на навчання на F-16 до Британії, вже перейшли до наступного етапу опанування навичок керування винищувачами у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України Іллю Євлаша в ефірі національного телемарафону.

За його словами, зараз постійно триває навчання в країнах, партнерах, які допомагають навчати українських пілотів. Євлаш уточнив, що українці, яких відправляли до Британії, продовжують свій шлях до наступного курсу, а саме перемістилися до Франції, де триває підготовка вже на легкомоторних літаках. 

"І надалі вже після завершення проміжного цього етапу вони перейдуть до відпрацювання тих вправ, які очікуватимуть їх тут в Україні вже на F-16", - сказав він.

Йдеться про боротьбу з малопомітними цілями та іншими завданнями, які ставитимуться перед ними в Україні. Спікер Повітряних сил уточнив, що Україна використовує всі слоти, які нам надали наші партнери, країни, які беруть участь у повітряній коаліції, і цей процес не зупиняється.

"Постійно навчаються люди, постійно проходять підготовку, і надалі вони вже тут, в Україні, навчатимуть і наших побратимів, колег, які також допомагатимуть їм у їхній непростій справі", - резюмував Євлаш.

Навчання українських пілотів на F-16

Низка країн торік погодилися надати Україні винищувачі F-16, тому постало питання про навчання пілотів на цьому виді техніки. Україна вже відправила кілька груп на навчання в різні країни.

Видання The New York Times писало, що дванадцять українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на винищувачах F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.

А сьогодні до Румунії прибули три винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти.

Детальніше про винищувачі F-16, можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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