Коли пілоти, які вирушили на навчання до Британії, сядуть за штурвал F-16: відповідь Євлаша

За його словами, зараз постійно триває навчання в країнах, партнерах, які допомагають навчати українських пілотів. Євлаш уточнив, що українці, яких відправляли до Британії, продовжують свій шлях до наступного курсу, а саме перемістилися до Франції, де триває підготовка вже на легкомоторних літаках.

"І надалі вже після завершення проміжного цього етапу вони перейдуть до відпрацювання тих вправ, які очікуватимуть їх тут в Україні вже на F-16", - сказав він.

Йдеться про боротьбу з малопомітними цілями та іншими завданнями, які ставитимуться перед ними в Україні. Спікер Повітряних сил уточнив, що Україна використовує всі слоти, які нам надали наші партнери, країни, які беруть участь у повітряній коаліції, і цей процес не зупиняється.

"Постійно навчаються люди, постійно проходять підготовку, і надалі вони вже тут, в Україні, навчатимуть і наших побратимів, колег, які також допомагатимуть їм у їхній непростій справі", - резюмував Євлаш.