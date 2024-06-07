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Бронирование от мобилизации теперь будет через "Дію": Кабмин поддержал постановление

Украина, Пятница 07 июня 2024 19:52
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Бронирование от мобилизации теперь будет через "Дію": Кабмин поддержал постановление Фото: приложение "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины поддержал постановление о бронировании военнообязанных через портал "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Сейчас, чтобы забронировать сотрудника, нужно подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата. "Дія" это изменит. Процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат - через час", - отметил Федоров.

Бронирование от мобилизации теперь будет через &quot;Дію&quot;: Кабмин поддержал постановление

По его словам, на первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, работающие на нужды сил обороны.

Если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через портал "Дія" представит списки работников и удостоверит электронной подписью заявление.

"Далее "Дія" автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в реестре "Оберег". Если все ок, работник забронирован. Весь процесс продлится час", - добавил министр.

Как отметил Федоров, руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале "Дія", а у военнообязанного обновится об этом информация в приложении "Резерв+". При желании можно получить также и бумажное подтверждение.

Если в бронировании отказали, руководитель получит ответ в кабинете на портале "Дія".

"Ориентировочно запустим услугу в начале июля. Цифровируем один из самых сложных процессов, бета-тест скоро", - добавил Федоров.

Бронирование от мобилизации

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

В то же время во время военного положения работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации.

Недавно Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных.

Также Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины расширило перечень критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса.

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