Когда НАБУ завершит расследование в деле "Мидас": в бюро назвали планы

Как передает РБК-Украина , об этом руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил во время заседания антикоррупционного комитета Рады.

Когда ждать финала

По словам Абакумова, законодательство устанавливает максимальный срок расследования в один год - до ноября текущего года.

"Мы пытаемся сделать это максимально быстро. Я уверен, что мы не будем тянуть до ноября, но, пожалуй, до конца лета нам точно нужно будет время", - отметил детектив.

Сложность процесса

Абакумов подчеркнул, что назвать точную дату сложно из-за специфики сбора доказательств по этому делу. Он сравнил работу детективов с передвижением в условиях ограниченной видимости.

"Это как поход в темноте: когда ты хочешь найти доказательства, ты находишь одно, а за ним тянется еще одно и еще одно, и еще одно", - объяснил он.