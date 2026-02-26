ua en ru
Происшествия

Когда НАБУ завершит расследование в деле "Мидас": в бюро назвали планы

Киев, Четверг 26 февраля 2026 19:44
Когда НАБУ завершит расследование в деле "Мидас": в бюро назвали планы Фото: Тимур Миндич (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) планирует завершить расследование по делу "Мидас" до конца лета 2026 года.

Как передает РБК-Украина, об этом руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил во время заседания антикоррупционного комитета Рады.

Когда ждать финала

По словам Абакумова, законодательство устанавливает максимальный срок расследования в один год - до ноября текущего года.

"Мы пытаемся сделать это максимально быстро. Я уверен, что мы не будем тянуть до ноября, но, пожалуй, до конца лета нам точно нужно будет время", - отметил детектив.

Сложность процесса

Абакумов подчеркнул, что назвать точную дату сложно из-за специфики сбора доказательств по этому делу. Он сравнил работу детективов с передвижением в условиях ограниченной видимости.

"Это как поход в темноте: когда ты хочешь найти доказательства, ты находишь одно, а за ним тянется еще одно и еще одно, и еще одно", - объяснил он.

Дело "Мидас"

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что НАБУ разоблачило деятельность преступной группы, в которую входили чиновники и бизнесмены.

Как выяснили правоохранители, члены группировки брали откаты у контрагентов "Энергоатома". Позже деньги, которые были получены незаконным путем, отмывали в специальном офисе.

Одним из главных фигурантов дела является бизнесмен Тимур Миндич - ему удалось сбежать за границу.

Также, как выяснилось позже, офис, где отмывали деньги, посещал топ-чиновник - бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 51 млн 600 тысяч гривен.

