Когда НАБУ завершит расследование в деле "Мидас": в бюро назвали планы
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) планирует завершить расследование по делу "Мидас" до конца лета 2026 года.
Как передает РБК-Украина, об этом руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил во время заседания антикоррупционного комитета Рады.
Когда ждать финала
По словам Абакумова, законодательство устанавливает максимальный срок расследования в один год - до ноября текущего года.
"Мы пытаемся сделать это максимально быстро. Я уверен, что мы не будем тянуть до ноября, но, пожалуй, до конца лета нам точно нужно будет время", - отметил детектив.
Сложность процесса
Абакумов подчеркнул, что назвать точную дату сложно из-за специфики сбора доказательств по этому делу. Он сравнил работу детективов с передвижением в условиях ограниченной видимости.
"Это как поход в темноте: когда ты хочешь найти доказательства, ты находишь одно, а за ним тянется еще одно и еще одно, и еще одно", - объяснил он.
Дело "Мидас"
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что НАБУ разоблачило деятельность преступной группы, в которую входили чиновники и бизнесмены.
Как выяснили правоохранители, члены группировки брали откаты у контрагентов "Энергоатома". Позже деньги, которые были получены незаконным путем, отмывали в специальном офисе.
Одним из главных фигурантов дела является бизнесмен Тимур Миндич - ему удалось сбежать за границу.
Также, как выяснилось позже, офис, где отмывали деньги, посещал топ-чиновник - бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 51 млн 600 тысяч гривен.