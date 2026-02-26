ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Коли НАБУ завершить розслідування у справі "Мідас": у бюро назвали плани

Київ, Четвер 26 лютого 2026 19:44
UA EN RU
Коли НАБУ завершить розслідування у справі "Мідас": у бюро назвали плани Фото: Тимур Міндіч (скриншот)
Автор: Іван Носальський

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) планує завершити розслідування у справі "Мідас" до кінця літа 2026 року.

Як передає РБК-Україна, про це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив під час засідання антикорупційного комітету Ради.

Читайте також: Галущенку повідомили про підозру у справі "Мідас": нові деталі від НАБУ

Коли чекати фіналу

За словами Абакумова, законодавство встановлює максимальний термін розслідування в один рік - до листопада поточного року.

"Ми намагаємося зробити це максимально швидко. Я впевнений, що ми не будемо тягнути до листопада, але, мабуть, до кінця літа нам точно потрібен буде час", - зазначив детектив.

Складність процесу

Абакумов підкреслив, що назвати точну дату складно через специфіку збору доказів у цій справі. Він порівняв роботу детективів із пересуванням в умовах обмеженої видимості.

"Це як похід у темряві: коли ти хочеш знайти докази, ти знаходиш один, а за ним тягнеться ще один і ще один, і ще один, і ще один", - пояснив він.

Справа "Мідас"

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, що НАБУ викрило діяльність злочинної групи, до якої входили чиновники та бізнесмени.

Як з'ясували правоохоронці, члени угруповання брали відкати у контрагентів "Енергоатому". Пізніше гроші, які були отримані незаконним шляхом, відмивали в спеціальному офісі.

Одним із головних фігурантів справи є бізнесмен Тимур Міндіч - йому вдалося втекти за кордон.

Також, як з'ясувалося пізніше, офіс, де відмивали гроші, відвідував топчиновник - колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ САП Корупція Тімур Міндіч
Новини
Інтенсивність обстрілів падає. Що насправді відбувається з ракетним арсеналом РФ
Інтенсивність обстрілів падає. Що насправді відбувається з ракетним арсеналом РФ
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі