Коли НАБУ завершить розслідування у справі "Мідас": у бюро назвали плани

Як передає РБК-Україна , про це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив під час засідання антикорупційного комітету Ради.

Коли чекати фіналу

За словами Абакумова, законодавство встановлює максимальний термін розслідування в один рік - до листопада поточного року.

"Ми намагаємося зробити це максимально швидко. Я впевнений, що ми не будемо тягнути до листопада, але, мабуть, до кінця літа нам точно потрібен буде час", - зазначив детектив.

Складність процесу

Абакумов підкреслив, що назвати точну дату складно через специфіку збору доказів у цій справі. Він порівняв роботу детективів із пересуванням в умовах обмеженої видимості.

"Це як похід у темряві: коли ти хочеш знайти докази, ти знаходиш один, а за ним тягнеться ще один і ще один, і ще один, і ще один", - пояснив він.