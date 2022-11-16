"Новая почта" возобновила работу в Херсоне: какие отделения работают

"Новая почта" вернулась в освобожденный Херсон. Сегодня первые два отделения возобновили свою работу в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу почты.

Сейчас в Херсоне работают:

стационарное отделение №9 (до 30 кг) - просп. Святых Кирилла и Мефодия, ежедневно с 9:00 до 15:00

мобильное отделение №100 (до 10 кг) - просп. Ушакова, ежедневно с 12:00 до 15:00

Также в городе работает адресная курьерская доставка посылок до 30 кг в удобное место или на дом.

За услуги можно оплатить наличными, картой через POS-терминал, через мобильное приложение или отправить посылку за счет получателя.

К тому же отделения почты оснащены генератором и Starlink, чтобы херсонцы могли зарядить свои устройства. А в стационарном отделении можно получить финансовые услуги, денежные переводы, материальную помощь от ООН.

Напомним, 15 ноября "Укрпочта" открыла два отделения в Херсоне.

Кроме того, сегодня в городе возобновляют работу отделения Ощадбанка и ПриватБанка.

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