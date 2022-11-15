"Укрпочта" возвращается в Херсон: когда заработают отделения
"Укрпочта" возвращается в освобожденный от оккупантов Херсон. Первые два отделения откроются уже во вторник, 15 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора компании Игоря Смелянского.
"Как обещали, возвращаемся в Херсон и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые 2 отделения и выплатим первые пенсии нашим херсонским пенсионерам. Фото-отчета и новостям – быть, покажу, как все происходило", - рассказал он.
Кроме того, Селянский отметил, что подписал приказ о возобновлении работы дирекции Херсонского филиала с 15 ноября 2022 года.
Напомним, в "Укрзализныце" рассказали о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном, который был освобожден военными ВСУ 11 ноября от российских захватчиков.
Также в городе в ближайшее время будут постепенно появляться пункты помощи жителям, как это ранее происходило в Харьковской области.
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