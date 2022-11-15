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"Укрпочта" возвращается в Херсон: когда заработают отделения

Новина українською →
Херсон, Вторник 15 ноября 2022 12:20
"Укрпочта" возвращается в Херсон: когда заработают отделения Фото: "Укрпочта" возвращается в Херсон (ukrposhta.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрпочта" возвращается в освобожденный от оккупантов Херсон. Первые два отделения откроются уже во вторник, 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора компании Игоря Смелянского.

"Как обещали, возвращаемся в Херсон и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые 2 отделения и выплатим первые пенсии нашим херсонским пенсионерам. Фото-отчета и новостям – быть, покажу, как все происходило", - рассказал он.

Кроме того, Селянский отметил, что подписал приказ о возобновлении работы дирекции Херсонского филиала с 15 ноября 2022 года.

Напомним, в "Укрзализныце" рассказали о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном, который был освобожден военными ВСУ 11 ноября от российских захватчиков.

Также в городе в ближайшее время будут постепенно появляться пункты помощи жителям, как это ранее происходило в Харьковской области.

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