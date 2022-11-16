В Херсоне заработали банки: где открылись отделения

В освобожденном Херсоне со среды, 16 ноября, возобновляют работу отделения Ощадбанка и ПриватБанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции .

"Сегодня херсонцы уже смогут получить доступ к банковским операциям – начинают работать отделения Ощадбанк и ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Где открылись отделения:

Ощадбанк возобновляет полноценную работу отделения и банкомата по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 29-А. График работы: с 09:00 до 15:00.

ПриватБанк будет частично предоставлять услуги в центральном отделении, расположенном в областном центре по ул. Потемкинская, 20. График работы: с 09:00 до 16:00.

В ближайшее время к работе вернутся и другие отделения этих банков, отметили в Минреинтеграции.

Кроме того, там напомнили, что в городе работает горячая линия гуманитарного штаба, обратиться на которую можно по телефону: (066) 637-49-85 или написать в мессенджеры Viber, Telegram, Signal, WhatsApp по номеру: (098) 176-16-98.