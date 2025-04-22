Когда возможно безусловное прекращение огня между Украиной и РФ: что говорит Зеленский

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Пока что безусловного прекращения огня не было. Это желание и предложение было США, желание европейских коллег и поддержка со стороны Украины. Украина готова идти на безусловное прекращение огня. Что в это вкладывается? В этом словосочетании есть ответ - безусловное, без каких-либо условий, прекращение огня. Значит нет никаких ударов по нашей территории и соответственно нет зеркальных ответов.", - сказал Зеленский.

Он в очередной раз повторил, что Украина готова на безусловное прекращение огня. Однако если оно будет частичным, тогда "мы готовы к зеркальным мерам".

"Если не бьют по энергетике - не бьем по энергетике в ответ. Если не идут удары дальнобойным оружием - Украина не использует дальнобойное оружие. Если мы готовы к безусловному прекращению огня - это тишина на море, в небе, на фронте, на земле, - Украина готова к соответствующим шагам", - отметил президент

Он подчеркнул, что это безусловно это зависит от желания российского диктатора Владимира Путина.

"Путин продемонстрировал на Пасху, что если они хотят уменьшать удары - они их уменьшают. Они уменьшили, но до безусловного прекращения огня там еще очень далеко. Дальнобойное оружие они не использовали, использовали FPV. Это произошло именно в Пасху. Но до этого и после этого они использовали все, что у них есть", - добавил Зеленский.

Он отметил, что американские партнеры ведут переговоры как с Украиной и Европой, так и с российской стороной.

"Надо, чтобы на их условиях, которые мы поддержали, относительно безусловного прекращения огня. Надо, чтобы россияне положительно отреагировали", - подчеркнул глава государства.