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Когда возможно безусловное прекращение огня между Украиной и РФ: что говорит Зеленский

Вторник 22 апреля 2025 20:07
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Когда возможно безусловное прекращение огня между Украиной и РФ: что говорит Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина готова к безусловному прекращению огня. Однако это зависит от желания российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Пока что безусловного прекращения огня не было. Это желание и предложение было США, желание европейских коллег и поддержка со стороны Украины. Украина готова идти на безусловное прекращение огня. Что в это вкладывается? В этом словосочетании есть ответ - безусловное, без каких-либо условий, прекращение огня. Значит нет никаких ударов по нашей территории и соответственно нет зеркальных ответов.", - сказал Зеленский.

Он в очередной раз повторил, что Украина готова на безусловное прекращение огня. Однако если оно будет частичным, тогда "мы готовы к зеркальным мерам".

"Если не бьют по энергетике - не бьем по энергетике в ответ. Если не идут удары дальнобойным оружием - Украина не использует дальнобойное оружие. Если мы готовы к безусловному прекращению огня - это тишина на море, в небе, на фронте, на земле, - Украина готова к соответствующим шагам", - отметил президент

Он подчеркнул, что это безусловно это зависит от желания российского диктатора Владимира Путина.

"Путин продемонстрировал на Пасху, что если они хотят уменьшать удары - они их уменьшают. Они уменьшили, но до безусловного прекращения огня там еще очень далеко. Дальнобойное оружие они не использовали, использовали FPV. Это произошло именно в Пасху. Но до этого и после этого они использовали все, что у них есть", - добавил Зеленский.

Он отметил, что американские партнеры ведут переговоры как с Украиной и Европой, так и с российской стороной.

"Надо, чтобы на их условиях, которые мы поддержали, относительно безусловного прекращения огня. Надо, чтобы россияне положительно отреагировали", - подчеркнул глава государства.

Прекращение огня в Украине

Напомним, США уже несколько месяцев пытаются достичь перемирия между Украиной и Россией.

На днях российский диктатор Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии" с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Он заявил, что отдал приказ о прекращении всех боевых действий.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский согласился на перемирие и отметил, что Украина будет отвечать зеркально, если будут нарушения со стороны РФ.

В результате боевые действия на фронте все же продолжались. В то же время фиксировалось уменьшение количества обстрелов. При этом ночь в Украине прошла абсолютно спокойно. Ни в одной области не было воздушных тревог.

Также Зеленский предложил России начать перемирие на 30 дней, в рамках которого будут запрещены удары по гражданским объектам. В ответ российский диктатор Владимир Путин заявил, что с этим предложением нужно разобраться.

Позже в Кремле заявили, что Путин хочет двусторонних переговоров с Украиной относительно взаимного прекращения ударов по гражданским объектам минимум на 30 дней.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты могут отказаться от роли посредника между Украиной и Россией. По его словам, это произойдет, если в ближайшие дни не будет признаков "скорого соглашения" между двумя воюющими странами.

В то же время президент США Дональд Трамп после этого подтвердил, что его страна может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине. Такой сценарий возможен, если одна из сторон конфликта будет препятствовать миру.

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