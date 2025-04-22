Коли можливе безумовне припинення вогню між Україною та РФ: що каже Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"Поки що безумовного припинення вогню не було. Це бажання і пропозиція була США, бажання європейських колег і підтримка з боку України. Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Що в це вкладається? У цьому словосполученні є відповідь - безумовне, без будь-яких умов, припинення вогню. Значить немає ніяких ударів по нашій території та відповідно немає дзеркальних відповідей.", - сказав Зеленський.

Він вкотре повторив, що Україна готова на безумовне припинення вогню. Однак якщо воно буде частковим, тоді "ми готові до дзеркальних заходів".

"Якщо не б'ють по енергетиці - не б'ємо по енергетиці у відповідь. Якщо не йдуть удари далекобійною зброєю - Україна не використовує далекобійну зброю. Якщо ми готові до безумовного припинення вогню - це тиша на морі, в небі, на фронті, на землі, - Україна готова до відповідних кроків", - зазначив президент

Він наголосив, що це безумовно це залежить від бажання російського диктатора Володимира Путіна.

"Путін продемонстрував на Великдень, що якщо вони хочуть зменшувати удари - вони їх зменшують. Вони зменшили, але до безумовного припинення вогню там ще дуже далеко. Далекобійну зброю вони не використовували, використовували FPV. Це відбулось саме в Великдень. Але до цього і після цього вони використовували все, що у них є", - додав Зеленський.

Він зазначив, що американські партнери ведуть перемовини як з Україною та Європою, так і з російською стороною.

"Треба, щоб на їх умовах, які ми підтримали, щодо безумовного припинення вогню. Треба, щоб росіяни позитивно відреагували", - підкреслив глава держави.