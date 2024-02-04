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Когда Комитет по нацбезопасности рассмотрит новый законопроект о мобилизации: ответ нардепа

Киев, Воскресенье 04 февраля 2024 15:44
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Когда Комитет по нацбезопасности рассмотрит новый законопроект о мобилизации: ответ нардепа Фото: нардеп Егор Чернев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Комитет Рады по национальной безопасности, обороне и разведке может рассмотреть законопроект о мобилизации за несколько заседаний. Это может произойти на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева в эфире телемарафона.

"Я думаю, что комитету сейчас уже не очень много времени будет нужно, потому что мы в принципе с первой редакцией подробно ознакомились. Сейчас мы пройдемся по тому, что было изменено по сравнению с первой редакцией. Я надеюсь, что за одно-два заседания мы пройдем этот вопрос", - сказал он.

Нардеп отметил, что после рассмотрения законопроекта Комитет по нацбезопасности будет принимать решение, что будет с документом: либо направить в сессионный зал, либо доработать его в комитете.

"Посмотрим, я думаю, что на этой неделе комитет этот законопроект пройдет", - считает парламентарий.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении воинской службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона, среди прочего, содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для ряда украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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