Когда в Киеве возобновят водоснабжение: названы сроки

Фото: когда в Киеве возобновят водоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве в течение следующих нескольких часов водоснабжение будет восстановлено у потребителей левого берега столицы. Также воду частично вернут и жителям правого берега.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"За три-четыре часа водоснабжения вернем потребителям левого берега Киева и частично правого", - отметил Кличко. По словам городского головы, в Деснянском районе столицы уже было возобновлено энергоснабжение. "Специалисты "Киевводоканала" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - пишет мэр.