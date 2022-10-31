Коли у Києві відновлять водопостачання: названо терміни
У Києві протягом наступних декількох годин відновлять водопостачання у споживачів лівого берега столиці. Також воду частково повернуть й жителям правого берега.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.
"За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого", - відзначив Кличко.
За словами міського голови, наразі в Деснянському районі столиці вже було відновлено енергопостачання.
"Фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - пише мер.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці чергового масованого ракетного удару по території України з боку Росії 31 жовтня.
Тим часом у Києві внаслідок обстрілів 80% споживачів залишились без водопостачання.
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