Коли у Києві відновлять водопостачання: названо терміни

Фото: коли у Києві відновлять водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві протягом наступних декількох годин відновлять водопостачання у споживачів лівого берега столиці. Також воду частково повернуть й жителям правого берега.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого", - відзначив Кличко. За словами міського голови, наразі в Деснянському районі столиці вже було відновлено енергопостачання. "Фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - пише мер.