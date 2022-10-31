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В Киеве 80% горожан остались без водоснабжения: где найти бювет

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Киев, Понедельник 31 октября 2022 11:55
В Киеве 80% горожан остались без водоснабжения: где найти бювет Фото: в Киеве 80% горожан остались без водоснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В результате повреждения энергетического объекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

По данным мэрии, специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. В связи с отсутствием водоснабжения киевлян призвали запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж.

Узнать, где расположен ближайший к дому бювет, можно на интерактивной карте по ссылке. Стоит отметить, что бюветы, которые временно не работают из-за отсутствия электроснабжения, отмечены красным.

Российские войска утром 31 октября нанесли очередной массированный удар по объектам критической инфраструктуры около Киева. Вследствие чего часть города осталась без света и воды. Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

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