Россия ударила по Краматорску авиабомбами: среди раненых - двухмесячный младенец

Во вторник, 25 августа, российские оккупанты ударили авиационными бомбами по Краматорску. Среди пострадавших - двухмесячный младенец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Краматорской ГВА Александра Гончаренко.

Гончаренко подчеркнул, что каждый день в Донецкой области - это риск попасть под удар российских оккупантов. Он призвал всех жителей области беречь себя и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

"Повреждены многочисленные многоэтажки и инфраструктурный объект. Окончательные последствия этих ударов устанавливаем. На месте работают все ответственные службы", - подчеркнул начальник ГВА.

По словам Гончаренко, утром россияне атаковали город восемь раз - согласно предварительной информации, оккупанты использовали авиабомбы.

"По меньшей мере 11 человек ранены в результате сегодняшних ударов по Краматорску. Среди раненых - двухмесячный младенец", - рассказал он.

Напомним, в ночь на сегодняшний день оккупанты ударили по четырем городам - Киеву, Харькову, Запорожье и Днепру. В результате обстрелов вспыхнули пожары, были повреждены жилые дома.

Отметим, в результате атаки россиян дронами в Херсоне возник пожар на складе Украинского Красного Креста. Сгорело имущество почти на 28 миллионов гривен.