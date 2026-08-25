ua en ru
Вт, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по Краматорску авиабомбами: среди раненых - двухмесячный младенец

12:43 25.08.2026 Вт
1 мин
Оккупанты атаковали город восемь раз
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила по Краматорску авиабомбами: среди раненых - двухмесячный младенец Фото: последствия вражеского удара по Краматорску (facebook/Гончаренко)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Во вторник, 25 августа, российские оккупанты ударили авиационными бомбами по Краматорску. Среди пострадавших - двухмесячный младенец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Краматорской ГВА Александра Гончаренко.

"По меньшей мере 11 человек ранены в результате сегодняшних ударов по Краматорску. Среди раненых - двухмесячный младенец", - рассказал он.

По словам Гончаренко, утром россияне атаковали город восемь раз - согласно предварительной информации, оккупанты использовали авиабомбы.

"Повреждены многочисленные многоэтажки и инфраструктурный объект. Окончательные последствия этих ударов устанавливаем. На месте работают все ответственные службы", - подчеркнул начальник ГВА.

Фото: последствия вражеского удара по Краматорску (facebook/Гончаренко)

Гончаренко подчеркнул, что каждый день в Донецкой области - это риск попасть под удар российских оккупантов. Он призвал всех жителей области беречь себя и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, в ночь на сегодняшний день оккупанты ударили по четырем городам - Киеву, Харькову, Запорожье и Днепру. В результате обстрелов вспыхнули пожары, были повреждены жилые дома.

Отметим, в результате атаки россиян дронами в Херсоне возник пожар на складе Украинского Красного Креста. Сгорело имущество почти на 28 миллионов гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Краматорск Война в Украине
Новости
В Киеве повреждена многоэтажка после атаки дрона, есть пострадавшая
В Киеве повреждена многоэтажка после атаки дрона, есть пострадавшая
Аналитика
Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией