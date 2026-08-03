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"Фрейя" - приоритет: Зеленский дал послам важную задачу по антибаллистике

13:58 03.08.2026 Пн
2 мин
Антибалистическая коалиция открыта для новых участников
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
"Фрейя" - приоритет: Зеленский дал послам важную задачу по антибаллистике Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Украинский антибаллистический проект "Фрейя" должен выйти на новый уровень на международной арене.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве.

"Так же вашим (послов - ред.) приоритетом должна быть и "Фрейя". Может еще не очень глубоко, но мы должны об этом говорить и детально разбирать этот действительно современный проект, будущий для нашего государства", - подчеркнул глава государства.

По убеждению Зеленского, каждый антибалистический проект нужен и важен.

Он также заверил, что именно украинская "Фрейя" существенно дополнит и усилит существующие и строящиеся возможности.

"К сожалению, одним из худших последствий российской войны против Украины, а также следствием иранской тактики является то, что потенциальный агрессор в мире видит какой вред жизни может нанести баллистика", - добавил президент.

На этом фоне он предупредил, что глобальная баллистическая угроза будет только увеличиваться. Это значит, что должны расти все возможности антибаллистической защиты.

"Наша "Фрейя" может стать общей для Европы системой, обеспечивающей интегрированную защиту. Со всеми необходимыми странами мы уже в договоренностях. Это 10 государств, участвующих в антибаллистической коалиции: Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания. 12 компаний-производителей, которые уже присоединились к этой инициативе", - подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что антибаллистическая коалиция рассчитывает на присоединение новых участников, которые смогут усилить безопасность Европы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Зеленский хочет заставить Путина завершить войну к зиме 2026 года.

Кроме того, стало известно, о чем президент Украины тайно просил Дональда Трампа.

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