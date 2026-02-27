Когда "детские" выплаты поступят на счета родителей: в Кабмине назвали дедлайн

"Детские" выплаты поступят на счета родителей уже в ближайшее время - не позднее понедельника, 2 марта.
Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.
"Сегодня, или в понедельник детские средства будут перечислены на карточные счета", - заявил Улютин.
Он также подчеркнул, что уже в ближайшее время подавать заявку на "детские" выплаты можно будет через приложение "Дія".
"По состоянию на сейчас есть вариант (подать на "детские" выплаты - ред.) через "Ощадбанк", открытие восстановительного карточного счета. Параллельно мы работаем с другими банками для того, чтобы они могли открывать такие карточные счета, которые привязаны к определенному виду товаров. И когда этот процесс закончится, он будет намного проще", - добавил министр соцполитики.
Также Улютин напомнил, что подавать заявки на выплаты сегодня можно как через сервисные центры Пенсионного фонда, так и через ЦПАУ.
Также сообщалось, что с 1 января 2026 года в Украине повысили детские выплаты. Сумма и условия будут зависеть от того, когда родился малыш: единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен смогут получить матери, которые родят после 1 января 2026 года.