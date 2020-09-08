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Затримання білоруських опозиціонерів на кордоні з Україною: всі подробиці

Мінськ, Вівторок 08 вересня 2020 11:48
Затримання білоруських опозиціонерів на кордоні з Україною: всі подробиці
Фото: Марія Колеснікова (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні зранку у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Після цього стало відомо про затримання Колеснікової на кордоні, а двох інших опозиціонерів вже в Україні, більш детально в матеріалі РБК-Україна.

Тіхановська прокоментувала затримання Колеснікової

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська вимагає негайного звільнення Колеснікової.

"Марія Колесникова повинна бути звільнена негайно, як і всі раніше затримані члени Координаційної ради та політв'язні. Завдання Координаційної ради - бути платформою для переговорів. Іншого рішення немає, і Лукашенко повинен це усвідомити", - заявила вона.

Затримання Родненкова та Кравцова спростовують українські прикордонники

У Державній прикордонній службі України повідомили, що українська сторона не затримувала Антона Родненкова і Івана Кравцова. У той же час білоруські правоохоронці повідомляють про їх затримання на території України.

Затримання білоруських опозиціонерів на кордоні з Україною: всі подробиці

Фото: Антон Родненков і Іван Кравцов (колаж РБК-Україна)

Колеснікова в пункти пропуску України не прибувала

Українські прикордонники повідомили, що Колеснікова не прибувала в українські пункти пропуску. Тільки Антон Родненков і Іван Кравцов. Також українське посольство в Мінську підтвердило приїзд двох опозиціонерів, але без Колеснікової.

У Координаційній раді Білорусі говорять, що Колеснікова не могла поїхати з Білорусі. Наразі їм невідомо про місцезнаходження трьох опозиціонерів.

Адвокат Колеснікової заявив, що по геолокації її телефон - в Мінську.

У МВС України заявили про викрадення Колеснікової

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що білоруських опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова насильно вивезли в Україну. За його словами, всю відповідальність за життя і здоров'я Колеснікової несе персонально президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Колеснікову викрали в Мінську

Вчора в Білорусі заявили про викрадення Колеснікової в центрі Мінська. Правоохоронці спростовували її затримання. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

Нагадаємо, прикордонний комітет Білорусі повідомив, що Колеснікова, Родненков і Кравцов перетнули кордон з Україною у пункті пропуску "Олександрівка".

Днем раніше родичі Марії Колесникової подали заяву про її зникнення.

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