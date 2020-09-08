Колеснікова в пункти пропуску України не прибувала, - ДПСУ

Білоруські опозиціонери Іван Кравцов і Антон Родненков на кордоні з Україною проходять необхідні заходи прикордонного контролю. Марії Колеснікової з ними немає.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Родненков та Кравцов прибули в один з українських пунктів пропуску в межах Київської області. Вони проходять заходи прикордонного контролю відповідно до законодавства.

"Громадянка РБ М. Колеснікова в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала", - йдеться в повідомленні.

Також українське посольство в Мінську підтвердило приїзд Роднянкова і Кравцова в Україну.

Зазначимо, сьогодні вранці в Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що Колеснікова, Роднянков і Кравцов перетнули кордон з Україною.

Пізніше стало извесно, що на кордоні з Україною Колеснікову затримали білоруські правоохоронці.

Днем раніше родичі Марії Колесникової подали заяву про її зникнення.