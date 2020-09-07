Родичі Колесникової подали заяву про її зникнення

Фото: Марія Колесникова (facebook com maria kalesnikava)

Родичі члена координаційної ради опозиції і соратниці Світлани Тихановської Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. Міліція вже зайнялася пошуками Колесникової.

Про це повідомляє штаб Віктора Бабарико.

"Родичі Марії Колесникової подали заяву в міліцію за фактом зникнення. В міліції сказали, що заяву прийнято, Марію шукають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колесникової в центрі Мінська. При цьому Міністерство внутрішніх справ Білорусі і місцева міліція спростовує, що вона була затримана. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

Глава МЗС Литви Лінас Линкявичус закликав представників влади Білорусі негайно відпустити Колеснікову, а сама Світлана Тихановская назвала цей інцидент спробою залякування і терором. Вона також додала, що чим більше влади залякують опонентів, тим більше людей буде виходити на акції протестів.

Пізніше в мережі з'явилося відео можливого викрадення Марії Колесникової. Однак на самому записі не видно, що в автомобілі була саме Колеснікова.