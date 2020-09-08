ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, - ГПСУ

Автор: Анастасия Рокитна

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков на границе с Украиной проходят необходимые меры пограничного контроля. Марии Колесниковой с ними нет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Родненков и Кравцов прибыли в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области. Они проходят меры пограничного контроля в соответствии с законодательством.

"Гражданка РБ М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - говорится в сообщении.

Самые читаемые новости

Также украинское посольство в Минске подтвердило приезд Роднянкова и Кравцова в Украину.

Отметим, сегодня утром в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что Колесникова, Роднянков и Кравцов пересекли границу с Украиной.

Позже стало извесно, что на границе с Украиной Колесникову задержали беларусские правоохранители.

Днем ранее родственники Марии Колесниковой подали заявление о ее пропаже.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусьоппозиция