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Колеснікова не збиралася залишати Білорусь, - Координаційна рада

Мінськ, Вівторок 08 вересня 2020 09:24
Колеснікова не збиралася залишати Білорусь, - Координаційна рада
Фото: Марія Колеснікова (facebook.com/maria kalesnikava)
Автор: Анастасия Рокитна

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова не збиралася покидати межі Білорусі. В Координаційній раді обговорювали ситуацію з членом президії ради опозиції в Білорусі Ольгою Ковальковою, яка виїхала в Польщу.

Про це заявив член Координаційної ради Максим Знак, передає "Радіо Свобода".

"Марія сказала, що ні в якому разі не погодиться покинути країну, якщо з нею таке трапиться (що і з Ковальковою, - ред.)", - заявив він.

Нагадаємо, Прикордонний комітет повідомив, що Колеснікова, Раднянков і Кравцов перетнули кордон з Україною в пункті пропуску "Олександрівка". Телеканал Білорусь-1 повідомив, що Колеснікова була затримана на кордоні.

Нагадаємо, опозиція Білорусі заявила про викрадення Колеснікової в центрі Мінська. МВС Білорусі і місцева міліція спростовували її затримання. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

Зазначимо, родичі Марії Колесникової подали заяву про її зникнення.

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