ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская "эвакуация" в Запорожской области провальная, люди возвращаются домой, - Федоров

Новина українською →
Запорожская область, Четверг 11 мая 2023 16:20
Российская "эвакуация" в Запорожской области провальная, люди возвращаются домой, - Федоров Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская "эвакуация" населения с оккупированных территорий Запорожской области провальная, часть уже вернулась домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"В течение недели оккупанты пытались вывезти гражданских из более 18 населенных пунктов, однако даже те немногочисленные люди, которые согласились выехать, возвращаются назад", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, оккупанты пообещали курорт на побережье Азовского моря, вместо этого размещают в невыносимых условиях или вообще везут "эвакуированных" в палатки в Россию.

Обещанные 10 тысяч рублей дают только имеющим паспорт РФ. Также во время так называемой эвакуации россияне массово грабят магазины, дома, больницы.

"Большинство жителей вообще не ведутся на пропаганду россиян - остаются дома и ждут ВСУ", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.

Позже в России заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.

Позже стало известно, что оккупанты планируют расширить список подлежащих эвакуации городов в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь Бердянск Запорожская область Война в Украине
NEWS
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи