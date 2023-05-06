Оккупанты хотят расширить зону "эвакуации" в Запорожской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости" .

Коллаборант Владимир Рогов сообщил, что РФ планирует расширить список прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области, которые попали под частичную эвакуацию.

"Сейчас проводится частичная эвакуация из ряда населенных пунктов, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения. Людей организованно перевозят в тыл области. При этом не все населенные пункты попали в список на частичную эвакуацию, поэтому, думаю, он будет расширен", - сказал Рогов.

По его словам, объявленная частичная эвакуация населения - это одна из мер предосторожности.

"Это не оставление городов, а стремление обезопасить наших граждан от обстрелов украинских боевиков", - отметил Рогов.

Напомним, 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.

Позже в России заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.

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