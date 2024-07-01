Кого из студентов могут мобилизовать, а кто получит отсрочку: что изменилось

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно предложенным изменениям, мобилизации подлежат некоторые категории соискателей образования.
РБК-Украина рассказывает, кто из студентов имеет право на отсрочку, а кого могут мобилизовать в армию.
Категории лиц, имеющие право получить отсрочку во время мобилизации, предусмотрены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Согласно пункту 3, призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат военнообязанные лица:
Кроме того, на отсрочку от армии имеют право:
Согласно новым правилам, сейчас в Украине есть несколько категорий студентов, которых могут мобилизовать в армию:
Стоит отметить, что речь идет о студентах в возрасте 25-60 лет, ведь те, кто младше, остаются на учете призывников, а не военнообязанных. Они могут присоединиться к армии только на контрактной основе.
В то же время обновить персональные данные, согласно действующему законодательству, должны:
В заключение следует помнить, что отчисления из учебного заведения автоматически лишает человека права на отсрочку.
Проверка оснований предоставления военнообязанным лицам отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации (а также ее оформление) осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТРЦ и СП).
Напомним, ранее мы рассказывали, на каких основаниях можно получить отсрочку во время войны.
Читайте также, как будут наказывать тех, кто не обновил данные в указанные сроки.
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