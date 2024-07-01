Кого зі студентів можуть мобілізувати, а хто отримає відстрочку: що змінилось

18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно із запропонованими змінами, мобілізації підлягають деякі категорії здобувачів освіти.
РБК-Україна розповідає, хто зі студентів має право на відстрочку, а кого - можуть мобілізувати в армію.
Категорії осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації, передбачені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Згідно з пунктом 3, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають військовозобов'язані особи:
Крім того, на відстрочку від армії мають право:
Згідно з новими правилами, нині в Україні є кілька категорій студентів, яких можуть мобілізувати до війська:
Варто зазначити, що тут йдеться про студентів віком 25-60 років, адже ті, хто є молодшим, залишаються на обліку призовників, а не військовозобов'язаних. Вони можуть приєднатися до армії лише на контрактній основі.
Водночас оновити персональні дані, згідно з чинним законодавством, повинні:
Насамкінець слід пам'ятати, що відрахування з навчального закладу автоматично позбавляє людину права на відстрочку.
Перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаним особам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (а також її оформлення) здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТРЦ та СП).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, на яких підставах можна отримати відстрочку під час війни.
Читайте також, як каратимуть тих, хто не оновив дані у вказані строки.
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