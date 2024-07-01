Кого зі студентів можуть мобілізувати, а хто отримає відстрочку: що змінилось

Хто зі здобувачів освіти має право на відстрочку

Категорії осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації, передбачені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з пунктом 3, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають військовозобов'язані особи:

які є здобувачами професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти (навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, що є вищим за здобутий раніше)

(навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, що є вищим за здобутий раніше) докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури

Крім того, на відстрочку від армії мають право:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій , які мають науковий ступінь

, які мають науковий ступінь педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти - за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки

Кого зі студентів можуть мобілізувати

Згідно з новими правилами, нині в Україні є кілька категорій студентів, яких можуть мобілізувати до війська:

ті особи, які навчаються на заочній формі

ті особи, які здобувають другу та третю вищу освіту (йдеться про бакалаврат і магістратуру)

ті особи, які здобувають будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад людина вже має вищу освіту, але нині отримує профільну середню)

Варто зазначити, що тут йдеться про студентів віком 25-60 років, адже ті, хто є молодшим, залишаються на обліку призовників, а не військовозобов'язаних. Вони можуть приєднатися до армії лише на контрактній основі.

Водночас оновити персональні дані, згідно з чинним законодавством, повинні:

військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років

призовники та резервісти

заброньовані особи

особи, які мають відстрочку

військовозобов'язані жінки

Насамкінець слід пам'ятати, що відрахування з навчального закладу автоматично позбавляє людину права на відстрочку.

Перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаним особам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (а також її оформлення) здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТРЦ та СП).