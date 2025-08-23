ua en ru
За кого проголосуют украинцы на следующих выборах: результаты опроса

Суббота 23 августа 2025 20:15
За кого проголосуют украинцы на следующих выборах: результаты опроса Фото: Владимир Зеленский и Валерий Залужный (t.me V_Zelenskiy_official)
Автор: Данила Крамаренко

Наибольшие шансы на победу на выборах в Украине сохраняет действующий президент Владимир Зеленский. Однако потенциально выборы в Верховную Раду могут показать неожиданный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социсследований Международного республиканского института (IRI).

Отметим, выборы в Украине не могут пройти в условиях внешней российской агрессии.

Кого украинцы поддержат на выборах президента

Респондентам задали вопрос "Если президентские выборы состоятся в это воскресенье, за какого кандидата, вы проголосуете?". Ответы распределились следующим образом:

  • Владимир Зеленский - 31%
  • Валерий Залужный - 25%
  • Петр Порошенко - 6%
  • Кирилл Буданов - 5%

Примечательно, что в западных областях рейтинги Зеленского и Залужного приблизительно одинакова. А в возрастной группе 50+ поддержка бывшего главкома ВСУ немного выше.

Деятельность Зеленского полностью одобряют 33% опрошенных, в некоторой степени одобряют - 32%, полностью не одобряют - 16%, в некоторой степени не одобряют - 16%.

Кого украинцы поддержат на выборах в Верховную Раду

На вопрос "Если парламентские выборы состоятся в это воскресенье, за какую партию вы проголосуете?" респондентам предложили ответить с учетом гипотетических партий. Симпатии распределились следующим образом:

  • "Партия Залужного" - 22%
  • "Блок Зеленского" - 14%
  • "Партия Азова" - 8%
  • "Европейская солидарность" - 8%

При этом подавляющее большинство опрошенных хотели бы видеть новые партии на таких выборах.

Какие сроки окончания войны прогнозируют украинцы

Согласно опросу, большинство украинцев не ждут завершения войны в ближайший год. Менее одного года дают 24% опрошенных, 1-2 года - 35%, 3-4 года - 15%. Еще 12% считают, что война будет продолжаться 5+ лет.

При этом 51% респондентов верят в победу Украины, 29% - скорее верят, 11% - скорее не верят, 5% - не верят.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев хотят завершения войны "любой ценой".

Также РБК-Украина писало о том, какой украинцы видят победу в войне.

