За кого проголосуют украинцы на следующих выборах: результаты опроса
Наибольшие шансы на победу на выборах в Украине сохраняет действующий президент Владимир Зеленский. Однако потенциально выборы в Верховную Раду могут показать неожиданный результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социсследований Международного республиканского института (IRI).
Отметим, выборы в Украине не могут пройти в условиях внешней российской агрессии.
Кого украинцы поддержат на выборах президента
Респондентам задали вопрос "Если президентские выборы состоятся в это воскресенье, за какого кандидата, вы проголосуете?". Ответы распределились следующим образом:
- Владимир Зеленский - 31%
- Валерий Залужный - 25%
- Петр Порошенко - 6%
- Кирилл Буданов - 5%
Примечательно, что в западных областях рейтинги Зеленского и Залужного приблизительно одинакова. А в возрастной группе 50+ поддержка бывшего главкома ВСУ немного выше.
Фото: за кого украинцы проголосуют на выборах президента (iri.org)
Деятельность Зеленского полностью одобряют 33% опрошенных, в некоторой степени одобряют - 32%, полностью не одобряют - 16%, в некоторой степени не одобряют - 16%.
Кого украинцы поддержат на выборах в Верховную Раду
На вопрос "Если парламентские выборы состоятся в это воскресенье, за какую партию вы проголосуете?" респондентам предложили ответить с учетом гипотетических партий. Симпатии распределились следующим образом:
- "Партия Залужного" - 22%
- "Блок Зеленского" - 14%
- "Партия Азова" - 8%
- "Европейская солидарность" - 8%
Фото: за кого украинцы проголосуют на выборах в Верховную Раду (iri.org)
При этом подавляющее большинство опрошенных хотели бы видеть новые партии на таких выборах.
Какие сроки окончания войны прогнозируют украинцы
Согласно опросу, большинство украинцев не ждут завершения войны в ближайший год. Менее одного года дают 24% опрошенных, 1-2 года - 35%, 3-4 года - 15%. Еще 12% считают, что война будет продолжаться 5+ лет.
При этом 51% респондентов верят в победу Украины, 29% - скорее верят, 11% - скорее не верят, 5% - не верят.
Фото: верят ли украинцы в победу Украины (iri.org)
Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев хотят завершения войны "любой ценой".
Также РБК-Украина писало о том, какой украинцы видят победу в войне.