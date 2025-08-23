За кого проголосуют украинцы на следующих выборах: результаты опроса

Наибольшие шансы на победу на выборах в Украине сохраняет действующий президент Владимир Зеленский. Однако потенциально выборы в Верховную Раду могут показать неожиданный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социсследований Международного республиканского института (IRI).

Отметим, выборы в Украине не могут пройти в условиях внешней российской агрессии.

Кого украинцы поддержат на выборах президента

Респондентам задали вопрос "Если президентские выборы состоятся в это воскресенье, за какого кандидата, вы проголосуете?". Ответы распределились следующим образом:

Владимир Зеленский - 31%

Валерий Залужный - 25%

Петр Порошенко - 6%

Кирилл Буданов - 5%

Примечательно, что в западных областях рейтинги Зеленского и Залужного приблизительно одинакова. А в возрастной группе 50+ поддержка бывшего главкома ВСУ немного выше.

Фото: за кого украинцы проголосуют на выборах президента (iri.org)

Деятельность Зеленского полностью одобряют 33% опрошенных, в некоторой степени одобряют - 32%, полностью не одобряют - 16%, в некоторой степени не одобряют - 16%.

Кого украинцы поддержат на выборах в Верховную Раду

На вопрос "Если парламентские выборы состоятся в это воскресенье, за какую партию вы проголосуете?" респондентам предложили ответить с учетом гипотетических партий. Симпатии распределились следующим образом:

"Партия Залужного" - 22%

"Блок Зеленского" - 14%

"Партия Азова" - 8%

"Европейская солидарность" - 8%

Фото: за кого украинцы проголосуют на выборах в Верховную Раду (iri.org)

При этом подавляющее большинство опрошенных хотели бы видеть новые партии на таких выборах.

Какие сроки окончания войны прогнозируют украинцы

Согласно опросу, большинство украинцев не ждут завершения войны в ближайший год. Менее одного года дают 24% опрошенных, 1-2 года - 35%, 3-4 года - 15%. Еще 12% считают, что война будет продолжаться 5+ лет.

При этом 51% респондентов верят в победу Украины, 29% - скорее верят, 11% - скорее не верят, 5% - не верят.

Фото: верят ли украинцы в победу Украины (iri.org)