За кого проголосують українці на наступних виборах: результати опитування
Найбільші шанси на перемогу на виборах в Україні зберігає чинний президент Володимир Зеленський. Однак потенційно вибори до Верховної Ради можуть показати несподіваний результат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соцдосліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI).
Зазначимо, вибори в Україні не можуть відбуватися в умовах зовнішньої російської агресії.
Кого українці підтримають на виборах президента
Респондентам поставили запитання "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата ви проголосуєте?". Відповіді розподілилися таким чином:
- Володимир Зеленський - 31%
- Валерій Залужний - 25%
- Петро Порошенко - 6%
- Кирило Буданов - 5%
Примітно, що в західних областях рейтинги Зеленського і Залужного приблизно однакові. А у віковій групі 50+ підтримка колишнього головкому ЗСУ трохи вища.
Фото: за кого українці проголосують на виборах президента (iri.org)
Діяльність Зеленського повністю схвалюють 33% опитаних, деякою мірою схвалюють - 32%, повністю не схвалюють - 16%, деякою мірою не схвалюють - 16%.
Кого українці підтримають на виборах до Верховної Ради
На запитання "Якщо парламентські вибори відбудуться цієї неділі, за яку партію ви проголосуєте?" респондентам запропонували відповісти з урахуванням гіпотетичних партій. Симпатії розподілилися таким чином:
- "Партія Залужного" - 22%
- "Блок Зеленського" - 14%
- "Партія Азова" - 8%
- "Європейська солідарність" - 8%
Фото: за кого українці проголосують на виборах до Верховної Ради (iri.org)
При цьому переважна більшість опитаних хотіли б бачити нові партії на таких виборах.
Які терміни закінчення війни прогнозують українці
Згідно з опитуванням, більшість українців не чекають завершення війни в найближчий рік. Менше одного року дають 24% опитаних, 1-2 роки - 35%, 3-4 роки - 15%. Ще 12% вважають, що війна триватиме 5+ років.
При цьому 51% респондентів вірять у перемогу України, 29% - скоріше вірять, 11% - скоріше не вірять, 5% - не вірять.
Фото: чи вірять українці в перемогу України (iri.org)
