За кого проголосують українці на наступних виборах: результати опитування

Субота 23 серпня 2025 20:15
За кого проголосують українці на наступних виборах: результати опитування Фото: Володимир Зеленський і Валерій Залужний (t.me V_Zelenskiy_official)
Автор: Данило Крамаренко

Найбільші шанси на перемогу на виборах в Україні зберігає чинний президент Володимир Зеленський. Однак потенційно вибори до Верховної Ради можуть показати несподіваний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соцдосліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Зазначимо, вибори в Україні не можуть відбуватися в умовах зовнішньої російської агресії.

Кого українці підтримають на виборах президента

Респондентам поставили запитання "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата ви проголосуєте?". Відповіді розподілилися таким чином:

  • Володимир Зеленський - 31%
  • Валерій Залужний - 25%
  • Петро Порошенко - 6%
  • Кирило Буданов - 5%

Примітно, що в західних областях рейтинги Зеленського і Залужного приблизно однакові. А у віковій групі 50+ підтримка колишнього головкому ЗСУ трохи вища.

За кого проголосують українці на наступних виборах: результати опитування

Фото: за кого українці проголосують на виборах президента (iri.org)

Діяльність Зеленського повністю схвалюють 33% опитаних, деякою мірою схвалюють - 32%, повністю не схвалюють - 16%, деякою мірою не схвалюють - 16%.

Кого українці підтримають на виборах до Верховної Ради

На запитання "Якщо парламентські вибори відбудуться цієї неділі, за яку партію ви проголосуєте?" респондентам запропонували відповісти з урахуванням гіпотетичних партій. Симпатії розподілилися таким чином:

  • "Партія Залужного" - 22%
  • "Блок Зеленського" - 14%
  • "Партія Азова" - 8%
  • "Європейська солідарність" - 8%

За кого проголосують українці на наступних виборах: результати опитування

Фото: за кого українці проголосують на виборах до Верховної Ради (iri.org)

При цьому переважна більшість опитаних хотіли б бачити нові партії на таких виборах.

Які терміни закінчення війни прогнозують українці

Згідно з опитуванням, більшість українців не чекають завершення війни в найближчий рік. Менше одного року дають 24% опитаних, 1-2 роки - 35%, 3-4 роки - 15%. Ще 12% вважають, що війна триватиме 5+ років.

При цьому 51% респондентів вірять у перемогу України, 29% - скоріше вірять, 11% - скоріше не вірять, 5% - не вірять.

За кого проголосують українці на наступних виборах: результати опитування

Фото: чи вірять українці в перемогу України (iri.org)

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців хочуть завершення війни "за будь-яку ціну".

Також РБК-Україна писало про те, якою українці бачать перемогу у війні.

