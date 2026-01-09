У кого есть возможность уехать из Киева - сделайте это: заявление Кличко

Сегодня, 9 января, в тысячах домов Киева отсутствует тепло, также зафиксированы масштабные отключения света. Киевлян призывают по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники электроэнергии и тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
Столичный мэр отметил, что городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, но, добавил он, погодные условия в ближайшие дни будут сложными.
"Обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", - говорится в заявлении Кличко.
Сейчас половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры столицы вражеской атакой. Кроме того, в городе происходят перебои с водоснабжением.
"Коммунальщики запитали социальные учреждения - в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян", - отметил мэр города.
В то же время Кличко признал, что ночная комбинированная атака на Киев была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы.
Напомним, в ночь на 9 января РФ нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области десятками ударных беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.
В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.
Последствия комбинированного удара зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском районах.
В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. Поврежден детсад, трамвайное депо, тепловоз, автомобили, супермаркет и АЗС.
Отметим, сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.
В Киевской области из-за непогоды и российских атак без электроснабжения остались 370 тысяч семей. Самая сложная ситуация - в Бориспольском и Броварском районах.
В репортаже РБК-Украина показывает последствия вражеского обстрела Киева в ночь на 9 января.