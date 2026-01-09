У кого есть возможность уехать из Киева - сделайте это: заявление Кличко

Столичный мэр отметил, что городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, но, добавил он, погодные условия в ближайшие дни будут сложными.

"Обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", - говорится в заявлении Кличко.

Сейчас половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры столицы вражеской атакой. Кроме того, в городе происходят перебои с водоснабжением.

"Коммунальщики запитали социальные учреждения - в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян", - отметил мэр города.

В то же время Кличко признал, что ночная комбинированная атака на Киев была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы.