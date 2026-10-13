ua en ru
Вт, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Автономность до 7 дней и замена батареи: Google выпустила трекер Fitbit Edge

10:13 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Автономность до 7 дней и замена батареи: Google выпустила трекер Fitbit Edge Google выпустила первый ремонтопригодный трекер (фото: Google)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google официально выпустила фитнес-трекер Fitbit Edge, занимающий промежуточное место между базовыми Fitbit Air и флагманскими часами Pixel Watch 5.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google.

Дизайн, автономность и ключевые возможности

Fitbit Edge выполнен в тонком алюминиевом корпусе с защитой от воды и пыли по стандарту IP68 (5 ATM).

Устройство оснащено овальным 1,34-дюймовым OLED-дисплеем. Полезная площадь гаджета выросла на 46 процентов по сравнению с моделью Charge 6.

Для навигации предусмотрен сенсорный экран и одна физическая боковая кнопка.

Технические характеристики

Автономность: до 7 дней работы в стандартном режиме или до 2 дней с включенной функцией Always-On Display.

Навигация и датчики: встроенный GPS для тренировок без смартфона, датчики ЭКГ, измерение уровня кислорода в крови, температуры кожи, высотомер и оптический пульсометр.

Синхронизация: гаджет работает с Android и iOS через обновленное приложение Google Health, поддерживая сбор данных с нескольких устройств Google одновременно.

Устройство не имеет микрофона, динамика и NFC для бесконтактной оплаты, а уведомления со смартфона поддерживают только базовые быстрые ответы.

Читайте больше: Сканирует ИИ-контент OpenAI и Apple: Google открыла доступ к SynthID для всех

Цена, сервисы и доступность

Собранная информация о здоровье передается через Bluetooth 5.4 в приложение Google Health с поддержкой ШИ-помощника Health Coach (необходима подписка Google Health Premium за 10 долларов в месяц, первые три месяца бесплатные).

Кроме того, Edge стал первым фитнес-трекером Google с возможностью официальной замены аккумулятора в сервисных центрах.

Официальные продажи начнутся 27 октября. Базовая версия с силиконовым ремешком стоит 180 долларов (около 7 500 грн), а лимитированная версия Stephen Curry Special Edition - 220 долларов (почти 9 200 грн).

Также компания предлагает линейку сменных ремешков по цене от 40 до 150 долларов.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google GPS Гаджеты
Новости
"Мы и так много делаем": в США поставили Украине жесткое условие из-за ударов по России
"Мы и так много делаем": в США поставили Украине жесткое условие из-за ударов по России
Аналитика
Зима под ударами. Что задумали россияне против энергетики и будет ли тепло в городах
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Зима под ударами. Что задумали россияне против энергетики и будет ли тепло в городах