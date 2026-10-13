Автономность до 7 дней и замена батареи: Google выпустила трекер Fitbit Edge

Google официально выпустила фитнес-трекер Fitbit Edge, занимающий промежуточное место между базовыми Fitbit Air и флагманскими часами Pixel Watch 5.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google .

Дизайн, автономность и ключевые возможности

Fitbit Edge выполнен в тонком алюминиевом корпусе с защитой от воды и пыли по стандарту IP68 (5 ATM).

Устройство оснащено овальным 1,34-дюймовым OLED-дисплеем. Полезная площадь гаджета выросла на 46 процентов по сравнению с моделью Charge 6.

Для навигации предусмотрен сенсорный экран и одна физическая боковая кнопка.

Технические характеристики

Автономность: до 7 дней работы в стандартном режиме или до 2 дней с включенной функцией Always-On Display.

Навигация и датчики: встроенный GPS для тренировок без смартфона, датчики ЭКГ, измерение уровня кислорода в крови, температуры кожи, высотомер и оптический пульсометр.

Синхронизация: гаджет работает с Android и iOS через обновленное приложение Google Health, поддерживая сбор данных с нескольких устройств Google одновременно.

Устройство не имеет микрофона, динамика и NFC для бесконтактной оплаты, а уведомления со смартфона поддерживают только базовые быстрые ответы.

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Цена, сервисы и доступность

Собранная информация о здоровье передается через Bluetooth 5.4 в приложение Google Health с поддержкой ШИ-помощника Health Coach (необходима подписка Google Health Premium за 10 долларов в месяц, первые три месяца бесплатные).

Кроме того, Edge стал первым фитнес-трекером Google с возможностью официальной замены аккумулятора в сервисных центрах.

Официальные продажи начнутся 27 октября. Базовая версия с силиконовым ремешком стоит 180 долларов (около 7 500 грн), а лимитированная версия Stephen Curry Special Edition - 220 долларов (почти 9 200 грн).

Также компания предлагает линейку сменных ремешков по цене от 40 до 150 долларов.