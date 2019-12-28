Текстів угод в рамках домовленостей щодо транзиту газу поки немає, - Коболєв

Фото: Андрій Коболєв (mil.gov.ua)

Кобоєв зазначив, що українська сторона бореться за кожну кому у договорах на транзит газу

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що у газових переговорах з Росією є певний прогрес, але станом на зараз немає узгоджених текстів угод. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, останні декілька днів українська сторона працювала з росіянами над узгодженням текстів угод на виконання підписаного в Мінську протоколу і "боротьба йде за кожну кому".

Коболєв розповів, про які документи йдеться на переговорах:

Перший - міжоператорська угода між "Оператором ГТС України" (ОГТСУ) та "Газпромом" - документ, який визначає технічні регламенти і правила взаємодії між операторами суміжних мереж.

"Нам потрібні такі угоди з усіма сусідніми операторами для стабільної і прозорої роботи ГТС". - написав Коболєв.

Другий документ - договір про організацію транзиту між "Нафтогазом" та "Газпромом". В ньому йдеться про умови прокачування газу українською ГТС на певний обсяг протягом наступних п‘яти років.

"Газпром" чи інша компанія можуть прокачувати додаткові обсяги протягом цього періоду чи після нього. Тут йдеться про обсяг, транзит якого готовий забезпечити "Нафтогаз". Ми розуміємо, що на який би термін не був укладений такий договір, якщо буде добудований "Північний потік-2", забезпечити виконання такого договору буде надзвичайно проблематично. Про способи зниження таких ризиків, власне, і ведуться зараз переговори за участі наших юристів", - зазначив голова правління "Нафтогазу".

Третій договір - мирова угода, якою "Нафтогаз" і "Газпром" визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року.

"Звичайно, тут також ідуть активні дискусії щодо принципів та гарантій. Відмовитися від своїх судових претензій ми готові лише взамін на щось рівноцінне", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, 19 грудня Украина Росія і Єврокомісія досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

Раніше повідомлялося, що підписання контракту на транзит російського газу через територію України займе мінімум місяць. За словами Коболєва, це технічне умова.