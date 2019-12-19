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Україна, Росія і ЄК досягли принципової угоди щодо газу

Новини » Політика     19.12.2019 - 21:51
Україна, Росія і ЄК досягли принципової угоди щодо газу
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Переговори щодо транзиту газу завершилися успішно

Україна і Росія за підсумками газових переговорів у Берліні досягли принципової угоди. Про це на брифінгу заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

За його словами, переговори по газу в Берліні були дуже інтенсивними, а сторонам вдалося досягти угоди. При цьому він зазначив, що угода досягнута за всіма елементами.

"Я дякую міністру економіки та енергетики Німеччини Петеру Альтмайєру за те, що прийняв нас сьогодні і допоміг у виробленні принципової угоди. Також хочу подякувати канцлеру Німеччини (Ангелі Меркель, - ред.) за перманентну підтримку", - додав Шефчович.

Нагадаємо, сьогодні на щорічній прес-конференції президент Росії Володимир Путін заявив, що транзит газу через територію України збережеться.

"Будемо зберігати транзит через Україну. Питання в обсягах і термінах, на які можна укласти контракт. При цьому, ми не збираємося укладати на якийсь термін, щоб потім припинити. Ні. Це зручний маршрут, ми готові його зберігати", - заявив він.

Відзначимо, напередодні Україна підписала угоду з Румунією про постачання газу з південного напрямку. Таким чином, з'явилася можливість транспортувати газ по новому маршруту поставки - з Південної Європи і Туреччини через Болгарію і Румунію до України і далі до Молдови. Передбачається, що цією угодою Київ забезпечив собі додатковий напрямок імпорту газу в разі, якщо контракт на прямі поставки з Росії не буде підписаний.

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