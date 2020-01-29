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Оржель дав прогноз цін на газ для населення

Новини » Економіка     29.01.2020 - 14:05
Оржель дав прогноз цін на газ для населення
Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

Після зростання цін для населення в січні, в лютому ціни на газ можуть знизитися

Тенденції на європейському ринку свідчать про те, що ціни на газ для населення, розраховані за новою формулою, в лютому 2020 року можуть знизитися. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадав Оржель, на січень 2020 року "Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на рівні 4,65 грн за кубометр (що на 8,7% вище, ніж грудні. - ред.).

"У лютому - формула, можна стежити за індексами хабу, можна самим розраховувати ціну. У мене є певна впевненість у тому, що ми можемо ще подивитися на певне зниження ціни на газ", - сказав він.

За його словами, в січні в залежності від облгазів кінцева ціна для споживача становитиме приблизно від 6 до 7 тисяч гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 січня НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО в січні 2020 року на рівні 4,65 грн за кубометр. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року (4,277 грн за кубометр) ціна зросла на 8,7%.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2019 року склала 4130 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року, вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО), визначається за новою формулою.

Згідно з постановою Кабміну, ціна газу повинна бути не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця поставки газу згідно з інформацією біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України і тариф на послуги з транспортування природного газу для точок входу в Україну на міждержавному сполученні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною

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