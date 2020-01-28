"Нафтогаз" встановив нову ціну на газ для населення

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

У січні ціна газу виросла майже на 9%

НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО у січні 2020 року на рівні 4,65 грн за кубометр. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як зазначили в прес-службі, ціна не включає ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами.

Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 роки (4,277 грн за кубометр) ціна виросла на 8,7%.

Нова ціна розрахована "Нафтогазом" відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року. Оптова ціна "Нафтогазу" відповідає рівню імпортного паритету. За новою методикою, ціна на поточний місяць визначатиметься згідно з фактичними біржовими торгами, які відбувалися з 1 по 22 число цього місяця. Компанія публікуватиме ціну на поточний місяць протягом кількох робочих днів після 22 числа.

Нагадаємо відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року, вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в межах спеціальних обов’язків (ПСО), визначається за новою формулою.

Згідно з постановою Кабміну, ціна газу повинна бути не вище рівня, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця постачання газу відповідно до інформації біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF та кордоні України і тариф на послуги транспортування природного газу для точки входу в Україну на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2019 року склала 4130 грн за 1 тисячу кубометрів. У порівнянні з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.