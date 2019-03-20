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Коболєв заперечує наявність конфлікту з Гройсманом

Новини » Політика    20.03.2019 - 09:15
Коболєв заперечує наявність конфлікту з Гройсманом
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв назвав розбіжності з Гройсманом робочою ситуацією

У голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва немає особистого конфлікту з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Про це Коболєв заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у нього з Гройсманом немає особистих розбіжностей, а публічно озвучені моменти є різницею в поглядах на ключові питання.

"Я не вважаю, що їх (розбіжностей, - ред.) дуже багато, по-перше. По-друге, розбіжності між менеджментом і акціонером - це взагалі не новина в будь-якій країні світу. Це робоча ситуація. Я б, звичайно, хотів, щоб акціонер погоджувався з нашою позицією. Те, що ми не можемо домовитися про ключове питання - проведення анбандлінга - цьому самому анбандлінгу дійсно заважає. Це один з головних моментів нашої дискусії з акціонером. Друга тема, по якій ми дискутуємо - спецзобов'язання "Нафтогазу" (ПСО)", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, минулого тижня наглядова рада "Нафтогазу" запропонувала залишити Коболєва на його посаді з пониженням заробітної плати вдвічі.

До цього прем'єр Володимир Гройсман оголосив, що буде проведено відкритий конкурс на посаду глави правління "Нафтогазу". Він також підкреслив, що 22 березня закінчується контракт Коболєва і всього складу правління.

 

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