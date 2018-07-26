Кабмін затвердив графік виплати дивідендів "Нафтогазом"

Прийнято графік виплати 17,7 млрд гривень дивідендів до державного бюджету

Кабінет міністрів України затвердив графік виплати НАК "Нафтогаз України" дивідендів до державного бюджету в розмірі 17,7 млрд гривень. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд постановив направити 45% чистого прибутку "Нафтогазу" в розмірі 17,7 млрд гривень на виплату дивідендів до державного бюджету за наступним графіком:

не пізніше 31 липня 2018 - 500 млн гривень;

не пізніше 31 серпня 2018 - 500 млн гривень;

не пізніше 30 вересня 2018 - 500 млн гривень;

не пізніше 30 листопада 2018 - 8,099 млрд гривень;

не пізніше 31 грудня 2018 - 8,099 млрд гривень.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в червні РБК-Україна повідомляло, що "Нафтогаз" виплатив до бюджету 8 млрд гривень дивідендів, а до кінця місяця мав в цілому виплатити 30% чистого прибутку, отриманого в минулому році.

У цілому протягом року станом на 21 червня підприємства групи "Нафтогаз" сплатили до державного бюджету понад 60 млрд гривень у вигляді податків і дивідендів. Також повідомлялося, що НАК за 2017 рік отримав 39,329 млрд гривень чистого прибутку.