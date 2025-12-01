"Коалиция решительных" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины, - Макрон

Участники "коалиции решительных" завершили работу над вопросом гарантий безопасности для Украины. Теперь ожидаются контакты с США.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы завершили работу над вопросом гарантий безопасности, о которых я говорил ранее, - они важны для безопасности европейцев, французов и украинцев. В ближайшие дни пройдут ключевые обсуждения между американскими представителями и "коалицией решительных", чтобы уточнить участие США в этих гарантиях в соответствии с тем, что мы решили на прошлой неделе", - отметил французский лидер.
Также, по его словам, параллельно пройдут переговоры, на которых Россия в этом контексте могла предоставить американским чиновникам полную ясность относительно того, готова ли она к миру.
Как подчеркнул Макрон, он не сомневается, что страны Запада останутся едиными в поддержке Украины, соблюдения международного права, мира и безопасности для Европы.
Напомним, "коалиция решительных" состоит из тех европейских стран, которые выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны с Россией.
Часть государств уже заявила о намерении отправить в Украину миротворческие силы, которые стали бы для агрессора сдерживающим фактором. При этом размещать их на линии фронта не планируют - они должны будут находиться в нескольких крупных городах Украины.
25 ноября премьер Британии Кир Стармер призвал страны "коалиции решительных" закрепить свои обязательства по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности.