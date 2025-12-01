"Коаліція рішучих" завершила роботу над гарантіями безпеки для України, - Макрон

"Ми завершили роботу над питанням гарантій безпеки, про які я говорив раніше, - вони важливі для безпеки європейців, французів та українців. Найближчими днями відбудуться ключові обговорення між американськими представниками і "коаліцією рішучих", щоб уточнити участь США в цих гарантіях відповідно до того, що ми вирішили минулого тижня", - зазначив французький лідер.

Також, за його словами, паралельно відбудуться переговори, на яких Росія в цьому контексті могла надати американським чиновникам повну ясність щодо того, чи готова вона до миру.

Як наголосив Макрон, він не має сумнівів, що країни Заходу залишаться єдиними в підтримці України, дотримання міжнародного права, миру і безпеки для нашої Європи.