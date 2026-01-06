ua en ru
Прекращение огня в Украине невозможно без гарантий США и Европы, - Мерц

Вторник 06 января 2026 17:47
UA EN RU
Прекращение огня в Украине невозможно без гарантий США и Европы, - Мерц Фото: федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Германии считают, что прекращение огня в Украине возможно только при поддержке США и Европы, которые обеспечат гарантии безопасности и сохранения суверенитета страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в письме федерального канцлера Фридриха Мерца к членам фракций ХДС/ХСС и СДПГ в Бундестаге, опубликованном изданием Politico.

В письме канцлер отметил, что дипломатическая работа сейчас ведется в сложных условиях.

Во-первых, Россия демонстрирует ограниченную готовность к переговорам. А во-вторых, президент Украины Владимир Зеленский борется за единство украинского общества. При этом трансатлантическое сотрудничество претерпело серьезные изменения.

В этой ситуации, по словам Мерца, Берлин придерживается четкого курса: поддерживать такие шаги к миру, которые действительно обеспечат сохранение суверенитета Украины и долгосрочную безопасность региона.

"В этой ситуации мы придерживаемся четкого курса: мы хотим прекращения огня, которое сохранит суверенитет Украины", - написал канцлер.

Он добавил, что в отличие от Минских договоренностей, нынешнее прекращение огня должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США и Европы.

"Мы хотим формировать этот мир, как европейцы. Это возможно только в условиях сильной и единой Европы, за которую мы боремся со всей решимостью", - подчеркнул Мерц.

По его словам, в новогодний период он активно работал с Украиной, европейскими партнерами и правительством США над возможными шагами для прекращения огня.

Канцлер также напомнил, что решение Европейского совета от 19 декабря создали финансовые предпосылки для длительной поддержки Украины в ее оборонительной борьбе против России.

"Россия не должна иметь никаких сомнений в нашей решимости", - отметил Мерц.

Дополнительно сообщается, что Украина вместе с партнерами из Коалиции желающих во время встречи в Париже 6 января по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона финализирует документ по гарантиям безопасности. Этот документ станет основой для дальнейших переговоров с президентом США Дональдом Трампом, во встрече также принимает участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Напомним, глава немецкого правительства Фридрих Мерц обратился к партиям коалиции накануне встречи "Коалиции решительных" в Париже, предупредив о сложной ситуации в Украине. По его словам, Украина сейчас находится на грани гуманитарного и энергетического кризиса, и международная поддержка становится критически важной для сохранения стабильности и безопасности.

Кстати, некоторые немецкие политики считают, что не следует исключать участие немецких войск в потенциальной миротворческой миссии в Украине.

