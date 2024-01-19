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Дороже, чем у Гринкевичей: стали известны детали контракта руководства КНУ им. Шевченко с Минобороны

Пятница 19 января 2024 15:42
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Дороже, чем у Гринкевичей: стали известны детали контракта руководства КНУ им. Шевченко с Минобороны Фото: тали известны детали контракта руководства КНУ им. Шевченко из Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Ректор Киевского университета им. Шевченко Владимир Бугров заключил контракты с Минобороны Украины на обеспечение питанием, где были установлены цены выше, чем у львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, если недавно задержало ГБР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Наші гроші".

Как пишут журналисты, хек заморожен в университете Шевченко - 333 грн/кг, тогда как фирма Гринкевича писала в своих прайсах 120 грн/кг. Обычная питьевая вода в универе - 8 грн за литр, тогда как у Гринкевича - 5,5 грн.

Всего Минобороны заключило соглашение с университетом на 51,45 млн. грн.

"Университеты получили свои контракты вообще без торгов, поскольку речь идет о питании курсантов в столовых самих университетов. То есть КНУ и НАУ, не принадлежащие к структуре Минобороны, выставили военный прайс, который министерство вынуждено оплачивать", - сообщают расследователи.

Указанные соглашения заключены до 31 марта 2024 года и со стороны Минобороны ими занимался Департамент ресурсного обеспечения. Теперь поставщиков продовольствия будет выбирать агентство "Государственный оператор тыла".

Напомним, в конце декабря 2023 года ГБР задержал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

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