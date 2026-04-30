Кнопка Siri в камере: как iOS 27 изменит ваш iPhone навсегда

В операционной системе iOS 27 появится революционный режим съемки, который превратит камеру в полноценного ИИ-помощника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Что известно о Siri mode

Apple планирует радикально обновить интерфейс стандартного приложения "Камера" в iOS 27. По информации аналитика Марка Гурмана, разработчики интегрируют функцию Visual Intelligence непосредственно в основное меню выбора режимов.

Теперь Siri Mode разместится в одном ряду с "Фото", "Видео" и "Портретом".

Главное визуальное изменение коснется элементов управления. При переходе в новый режим традиционная белая кнопка затвора будет заменяться на стилизованный логотип Apple Intelligence.

Новые возможности Visual Intelligence

Интеграция позволит пользователям просто наводить камеру на объекты и мгновенно получать нужную информацию.

Что добавили в обновление:

Пищевую ценность. iPhone научится сканировать этикетки на упаковках продуктов, чтобы автоматически фиксировать информацию для тех, кто следит за своим рационом.

Интеграцию с сервисами. Через камеру можно будет обращаться к ChatGPT с вопросами о сцене в кадре или использовать обратный поиск изображений Google.

Работу с текстом и событиями. Система сможет считывать данные с концертных афиш для создания событий в календаре, распознавать растения и животных, а также мгновенно добавлять контакты с визиток.

Хотя функция останется доступной через длительное нажатие кнопки Camera Control (введенной в iPhone 16), она больше не будет запускаться как отдельный интерфейс, а будет работать внутри приложения "Камера".

Когда запланирован релиз iOS 27

Официальный анонс новой операционной системы состоится на конференции для разработчиков WWDC в июне 2026 года. Вместе с визуальным ИИ Apple готовит масштабное обновление самой Siri, которая получит интерфейс чат-бота и отдельное приложение.

Релиз iOS 27 для пользователей ожидается уже осенью. Обновление выйдет одновременно с iPhone 18 Pro, который, по предварительным данным, получит самые существенные аппаратные усовершенствования камеры в истории флагманской линейки.

Расширение возможностей визуального ИИ также станет базой для будущих устройств Apple, включая умные очки и AirPods со встроенными камерами.