Кнопка Siri у камері: як iOS 27 змінить ваш iPhone назавжди

В операційній системі iOS 27 з'явиться революційний режим зйомки, який перетворить камеру на повноцінного ШІ-помічника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Що відомо про Siri mode

Apple планує радикально оновити інтерфейс стандартного застосунку "Камера" в iOS 27. За інформацією аналітика Марка Гурмана, розробники інтегрують функцію Visual Intelligence безпосередньо в основне меню вибору режимів.

Тепер Siri Mode розміститься в одному ряді з "Фото", "Відео" та "Портретом".

Головна візуальна зміна торкнеться елементів керування. При переході у новий режим традиційна біла кнопка затвора буде замінюватися на стилізований логотип Apple Intelligence.

Нові можливості Visual Intelligence

Інтеграція дозволить користувачам просто наводити камеру на об'єкти та миттєво отримувати потрібну інформацію.

Що додали в оновлення:

Харчову цінність. iPhone навчиться сканувати етикетки на упаковках продуктів, щоб автоматично фіксувати інформацію для тих, хто слідкує за своїм раціоном.

Інтеграцію з сервісами. Через камеру можна буде звертатися до ChatGPT із запитаннями про сцену у кадрі або ж використовувати зворотний пошук зображень Google.

Роботу з текстом та подіями. Система зможе зчитувати дані з концертних афіш для створення подій у календарі, розпізнавати рослини і тварин, а також миттєво додавати контакти з візитівок.

Хоча функція залишиться доступною через тривале натискання кнопки Camera Control (введеної в iPhone 16), вона більше не запускатиметься як окремий інтерфейс, а працюватиме всередині застосунку "Камера".

Коли заплановано реліз iOS 27

Офіційний анонс нової операційної системи відбудеться на конференції для розробників WWDC у червні 2026 року. Разом із візуальним ШІ Apple готує масштабне оновлення самої Siri, яка отримає інтерфейс чат-бота та окремий застосунок.

Реліз iOS 27 для користувачів очікується вже восени. Оновлення вийде одночасно з iPhone 18 Pro, який, за попередніми даними, отримає найсуттєвіші апаратні вдосконалення камери в історії флагманської лінійки.

Розширення можливостей візуального ШІ також стане базою для майбутніх пристроїв Apple, включно з розумними окулярами та AirPods з вбудованими камерами.