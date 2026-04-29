ИИ в iOS 27: Apple обновит редактирование фотографий на iPhone

Apple планирует расширить возможности редактирования фотографий в ОС iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. Новое ПО получит специальный раздел Apple Intelligence Tools, который будет предлагать пользователям набор функций на базе ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Новые инструменты: Extend, Enhance и Reframe

Apple Intelligence получит три ключевых обновления, которые позволят iPhone конкурировать с возможностями Magic Eraser от Google:

Extend (Расширение): функция позволяет ИИ генерировать дополнительный контент за пределами оригинального кадра. Пользователь сможет "дорисовать" пейзаж, просто растянув края фотографии пальцами.

Enhance (Улучшение): автоматическая ИИ-корректировка цветопередачи, освещения и общей четкости изображения.

Reframe (Изменение ракурса): инструмент предназначен преимущественно для пространственных фото (Spatial Photos). Он позволяет изменить перспективу уже сделанного кадра. Так, пользователь сможет изменить фокус с передней части объекта на боковую.

Обработка запросов будет занимать несколько секунд и будет происходить локально на iPhone. Разработчики убеждены: такая опция обеспечивает конфиденциальность данных.

Приоритеты iOS 27

Кроме визуальных изменений в фоторедакторе, Apple сосредоточится на улучшении Siri. Голосовой помощник получит новый интерфейс, напоминающий чат-бот, и сможет выполнять несколько сложных команд в одном запросе. Также разрабатывается отдельное приложение Siri.

Нынешнее обновление систем будет направлено на оптимизацию производительности и энергоэффективности. После амбициозного редизайна прошлого года iOS 27 сфокусируется на исправлении ошибок и стабилизации платформы Apple Intelligence.

Актуальные вызовы

По информации аналитиков, внутреннее тестирование функций Extend и Reframe пока демонстрирует нестабильные результаты. Apple может ограничить доступ к этим инструментам или отложить их релиз, если точность генерации изображений не будет улучшена до официального выхода ОС осенью 2026 года.

Пользователи уже раскритиковали инструмент Clean Up за искажение деталей, именно поэтому в iOS 27 разработчики пытаются минимизировать ошибочные решения при обработке фото.

Официальный анонс всех возможностей iOS 27 и Apple Intelligence состоится 8 июня во время WWDC. Тогда станет известно, войдут ли все заявленные инструменты в финальный релиз, или часть из них появится позже в обновлениях 2026-2027 годов.